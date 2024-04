Pensioni - chi può lasciare il lavoro con Quota 97,6 | i requisiti per fare domanda entro il 1 maggio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 29 aprile 2024)il 1°2024 vanno presentate le richieste per ottenere la pensione anticipata con la cosiddetta97,6, riservata a lavoratori che svolgono lavori usuranti onotturno. Servono in ogni caso almeno 35 anni di contributi, mentre gli altrivariano categoria per categoria. Ecco chi puòe come.