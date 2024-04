(Di martedì 30 aprile 2024) È stato firmato ieri, nella Sala consiliare, ilper ladella Città di Lodi, un documento di intenti dalla durata di 3 anni per promuovere la creazione di una rete territoriale collaborativa tra i diversi soggetti interessati alla promozione del libro e della, un vero e proprio strumento per creare sinergie. I firmatari, molto diversi tra di loro, sono. Tra loro la libreria Sommaruga, la scuola Maria Ausiliatrice, l’UniTre, la casa editrice Linee Infinite e molte altre tra cui lo stesso Comune di Lodi, che con la firma del sindaco Andrea Furegato si impegna a "portare avanti un percorso sfidante, che richiede molta iniziativa puntando al raggiungimento degli obiettivi, che sono fattibili perché c’è un mondo associativo e professionistico forte in città che lo può permettere, che ora deve ...

Lodi avrà un protocollo che permetterà al Comune di ottenere contributi a favore della cultura per incentivare la lettura. L’assessorato alla Partecipazione di Mariarosa Devecchi sta infatti lavorando con le realtà cittadine per rientrare nel circuito nazionale “Città che legge“, di cui fanno ... Continua a leggere>>

Caserta . A Caserta , presso il foyer superiore del Teatro Comunale “Parravano”, ci sarà sabato 23 marzo la firma ufficiale del “ Patto per la lettura ”, che si pone l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra tutti i protagonisti della filiera culturale, in particolare del libro, che operano sul ... Continua a leggere>>

Approvato nei giorni scorsi dalla giunta di Gallarate il Patto per la lettura , strumento che riconosce la lettura come un valore sociale fondamentale quindi da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. Si legge nella delibera ... Continua a leggere>>

patto per la lettura, firmano in ventuno - È stato firmato ieri, nella Sala consiliare, il patto per la lettura della Città di Lodi, un documento di intenti dalla durata di 3 anni per promuovere la creazione di una rete territoriale ...

Continua a leggere>>

Firmato il patto per l’attuazione della sicurezza urbana tra il Comune di Sant’Elpidio a Mare e la Prefettura di Fermo - La firma della convenzione è avvenuta ieri per dar seguito al decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze datato 20 dicembre 2023 che permette ai comuni ...

Continua a leggere>>

Il nuovo patto di Stabilità è stato approvato definitivamente: cosa cambia per l’Italia (e il rischio-deficit) - In base al nuovo patto di stabilità, se l’Italia si trovasse con un deficit eccessivo i saldi andrebbero corretti «almeno» dello 0,5% del Pil all’anno: circa 10 miliardi ...

Continua a leggere>>