A Caserta il Patto per la lettura | per “rafforzare la sinergia tra tutti i protagonisti della filiera culturale”

(Di giovedì 21 marzo 2024). A, presso il foyer superiore del Teatro Comunale “Parravano”, ci sarà sabato 23 marzo la firma ufficiale del “per la”, che si pone l’obiettivo dilatra, in particolare del libro, che operano sul territoriono, mettendo in rete tutte le realtàcittà. Saranno presenti il sindaco Carlo Marino, l’assessore alla Cultura, Enzo Battarra, e la referente delLucia Monaco, oltre ai rappresentanti delle 40 realtà del mondo delle associazioni ecultura che hanno aderito al. L’incontro sarà l’occasione per ...

Caserta . Dopo aver evidenziato in una precedente comunicazione come l’apertura della casa del Sociale nel Centro Ex Onmi a viale Beneduce e l’utilizzo della stessa da parte del Centro Sociale Ex ... (casertanotizie)

Casagiove, accordo BCC Terra di Lavoro-Confartigianato Imprese Caserta - Vincenzo de' Paoli” annunciano la firma di un accordo quadro che vuole segnare un punto di svolta per l'accesso al credito e il supporto finanziario alle imprese artigiane della provincia di Caserta.ilmattino

Accordo BCC Terra di Lavoro-Confartigianato Imprese Caserta - In un momento storico in cui il tessuto economico delle piccole e medie imprese artigiane necessita di sostegno concreto per superare le sfide del mercato, Confartigianato Imprese Caserta e la BCC Ter ...ansa

Iscrizione concorso ASL Caserta: requisiti e come fare domanda - Iscrizione concorso ASL Caserta: con la pubblicazione di un apposito bando all ... oppure di un Paese terzo, a Patto che questi ultimi siano in possesso di uno dei seguenti documenti: il diritto di ...tag24