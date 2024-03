Un patto per favorire la lettura Caccia ai contributi per la cultura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lodi avrà un protocollo che permetterà al Comune di ottenerea favore dellaper incentivare la. L’assessorato alla Partecipazione di Mariarosa Devecchi sta infatti lavorando con le realtà cittadine per rientrare nel circuito nazionale “Città che legge“, di cui fanno parte quasi tutti i capoluoghi di provincia italiani, Crema compresa, per un totale di 800 località. "Un percorso appena iniziato, che sfrutta in parte potenzialità già esistenti riorganizzandole – chiarisce Devecchi – L’impegno è quello dile organizzazioni che promuovono la. L’abbiamo preso lanciando una manifestazione d’interesse che ha reso il significato profondo del termine partecipazione: hanno infatti risposto venti organizzazioni. Sul portale nazionale c’è un...