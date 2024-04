Padova - ritrovata la 15enne scomparsa da casa da giorni

Rintracciata dopo che aveva chiamato la mamma per rassicurarla: era in un paese vicino a Camposampiero, dove vive Jensare Ajdari, la quindicenne macedone di Camposampiero ( Padova ) scomparsa da casa il 24 aprile è stata ritrovata ieri sera a San Giorgio delle Pertiche, il comune confinante a sud. I ... Continua a leggere>>

Sollievo a Camposampiero, in provincia di Padova . Jensare Ajdari, la ragazza di 15 anni di origini macedoni scomparsa il 24 aprile, è stata Ritrovata sana e salva ieri sera a San Giorgio delle Pertiche, comune confinante a sud. L'articolo Ritrovata la 15enne scomparsa in provincia di Padova sembra ... Continua a leggere>>

Una 89enne pensionata Padovana era indagata e ricercata dalla polizia di Sežana da settembre scorso per un furto di carburante commesso in una stazione di servizio in Slovenia. Le immagini del circuito di videosorveglianza la immortalano fare il pieno per poi allontanarsi, senza pagare la ...

Continua a leggere>>