Padova - ritrovata la 15enne scomparsa da casa da giorni

(Di martedì 30 aprile 2024) Rintracciata dopo che aveva chiamato la mamma per rassicurarla: era in un paese vicino a Camposampiero, dove vive Jensare Ajdari, la quindicenne macedone di Camposampiero (dail 24 aprile è stataieri sera a San Giorgio delle Pertiche, il comune confinante a sud. I carabinieri di Camposampiero hanno individuato il suo

Incredibile ma vero. ritrovata viva in un pacco di Amazon una gattina meticcia scomparsa da una settimana a centinai di chilometri di distanza. Ai gatti, si sa, piacciono le scatole. Ma per la gattina dello Utah proprio una scatola poteva costarle la vita. E veniamo ai fatti: una famiglia ... Continua a leggere>>

Sollievo a Camposampiero, in provincia di Padova . Jensare Ajdari, la ragazza di 15 anni di origini macedoni scomparsa il 24 aprile, è stata Ritrovata sana e salva ieri sera a San Giorgio delle Pertiche, comune confinante a sud. L'articolo Ritrovata la 15enne scomparsa in provincia di Padova sembra ... Continua a leggere>>

Iran, Nika Shakarami «molestata e uccisa da alcuni agenti»: la verità sulla morte della 16enne - Alla fine è emersa la verità: la sedicenne iraniana Nika Shakarami, scomparsa durante una manifestazione nel settembre 2022 e ritrovata morta nove giorni dopo, è stata ...

Continua a leggere>>

Giallo in città, scomparsa una donna: ricerche in corso - Sono ore di apprensione a Lanciano per la scomparsa di una donna. La sua auto è stata trovata a Torino di Sangro. Le ricerche proseguono senza sosta.

Continua a leggere>>

Giallo sui colli, ritrovate ossa umane: "Sono di un uomo di mezza età. Ed è morto da almeno tre anni" - Nello specifico, si parla di tredici parti di scheletro umano, vicino a cui è stata ritrovata anche una sciarpa e ... in un’azienda di servizi di sanificazione a Zola Predosa, era scomparso da Bologna ...

Continua a leggere>>