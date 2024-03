Anziana fa il pieno di benzina in Slovenia e non paga La cerca l’Interpol Viene ritrovata a Padova

(Di lunedì 25 marzo 2024) Una 89enne pensionatana era indagata e rita dalla polizia di Sežana da settembre scorso per un furto di carburante commesso in una stazione di servizio in. Le immagini del circuito di videosorveglianza la immortalano fare ilper poi allontanarsi, senzare la ricevuta di 61,01 euro. Gli accertamenti sulla targa dell’autovettura, spiega oggi Il Mattino di, hanno consentito di risalire a lei ma il rintraccio è stato possibile grazie anche al lavoro congiunto dell’Ufficio Interpol dellacon i colleghi della Squadra Mobile di. L’arzilla signora una volta raggiunta ha confermato di essere la proprietaria dell’auto e di essere l’unica ad utilizzarla assieme al marito per raggiungere località estere e ...

Foligno (Perugia), 15 febbraio 2024 – anziana aggredita da tre donne ubriache e probabilmente sotto effetto di droghe, in pieno giorno e in centro. Un episodio che lascia sconcertati. La denuncia ... (lanazione)

Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 Giornata di lavoro quella di ieri per i militari della stazione carabinieri di Sezze. Due diverse denunce sono infatti state presentate presso gli uffici di via ... (dayitalianews)

Trepuzzi, Anziana investita da suv: muore dopo ore di agonia - TREPUZZI - Un'Anziana di 84 anni di Trepuzzi, Maria Raggi, ha perso la vita dopo essere stata investita mentre attraversava la strada da un suv. L'impatto è avvenuto nel paesino in provincia di Lecce: ...lagazzettadelmezzogiorno

Fa il pieno di benzina in Slovenia e va via senza pagare: 89enne intercettata dall'Interpol - Ricercata da sei mesi per via di un pieno di benzina fatto in Slovenia ma non pagato, un' 89enne di Padova è stata individuata nei giorni scorsi dall'Interpol.ilgiornale

Anziani. Raggiunto l’obiettivo del Pnrr, ma la riforma non c’è - Il Decreto Legislativo attuativo n. 29/2024, in grandissima parte, non dà attuazione alla Legge delega rinviando quasi tutte le decisioni più importanti ad una serie impressionante di ulteriori 19 dec ...quotidianosanita