Omicidio Saman - i giudici | Non si esclude che ad ucciderla sia stata la madre

(Di martedì 30 aprile 2024) La Corte di assise di Reggio Emilia ha depositato 600 pagine di sentenza sul lungo e e complesso processo per la morte diAbbas, 18enne pachistana uccisa tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, ritrovata in una fossa un anno e mezzo dopo e dal 26 marzo sepolta nel cimitero di Novellara L'articolo proviene da Firenze Post.

Secondo i giudici della Corte di assise di Reggio Emilia non è da escludere che a uccidere la 18enne di origini pakistane sia stata proprio la madre. L’ Omicidio di Saman Abbas – Ilcorrieredellacittà.com L’idea di uccidere la ragazza sarebbe maturata la sera stessa dell’ Omicidio , per il perdurare ... Continua a leggere>>

Caso saman, i giudici: "Uccisa perché si temeva che fuggisse di nuovo" - Caso saman, per i giudici non è certo che sia stata uccisa per il rifiuto delle nozze combinate

Le motivazioni della sentenza dell'omicidio di saman Abbas: "Non fu uccisa per il no alle nozze combinate" - Le motivazioni della sentenza per l’ omicidio di saman Abbas escludono che la 18enne pakistana sia stata uccisa perché si opponeva a un matrimonio combinato. Per i giudici, i familiari di saman ...

I giudici: "saman potrebbe essere stata uccisa dalla madre" - Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Reggio Emilia che ha condannato all'ergastolo i genitori della ragazza uccisa a Novellara ...

