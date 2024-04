(Di martedì 30 aprile 2024) «La nostra linea di azione è chiara: sosteniamo chi cerca un lavoro, chie chi intende mettersi in proprio partendo dalle categorie chepiù difficilmente trovano...

Palermo, arrivano i “rinforzi” per la polizia municipale: assunti 30 vigili - PALERMO – La giunta comunale di Palermo ha approvato, lo scorso 23 aprile, la delibera per l’assunzione a tempo determinato (un anno, ndr) di trenta agenti di polizia municipale di categoria C.

Bonus 100 euro ai dipendenti con figli a gennaio. Maxi sgravi a chi assume, oggi le misure in cdm - «La nostra linea di azione è chiara: sosteniamo chi cerca un lavoro, chi assume e chi intende mettersi in proprio partendo dalle categorie che oggi più difficilmente ...

Sgravi al 100% per chi assume. Tredicesime, cento euro in più - Nel dl Coesione bonus alle imprese che ingaggiano giovani, donne e disoccupati. Con la riforma Irpef arriva l'indennità per famiglie con redditi fino a 28mila euro ...

