NBA | i risultati della notte 15 aprile | Thnder e Celtics svettano a Ovest e a Est | LeBron James trascina i Lakers al play-in

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ultima grandedi NBA quella andata in scena nella serata italiana di domenica 14, con tutte e trenta le squadre scese in campo per il turno che chiudeva la regular season 2023-2024 e definiva le teste di serie agli imminentioff – al meglio delle sette partite come da tradizione – anticipati però dai-in. Ricordiamo brevemente la formula di questi ultimi: si gioca in gara secca tra la settima e l’ottava classifica (ad Est e chiaramente ad) e tra la nona e la decima; chi vince il primo match passa come testa di serie numero sette, mentre la perdente andrà a sfidare la vincente dell’incrocio tra nona e decima – chi prevarrà passerà quindi come ottava ed ultima qualificata aioff. Andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto oltreoceano. Vittoria ...