Nasce la nuova Sante Zennaro Bella - moderna e dotata di palestra

(Di martedì 30 aprile 2024) Un unico livello di 1.370 metri quadrati con uno spazio “agorà“, cinque aule per le classi, quattro laboratori rivolti verso il parco pubblico, una sala polifunzionale e un refettorio. Grandi vetrate che permetteranno la vista sul giardino. I lavori inizieranno nelle prossime settimane, il cronoprogramma prevede 546 giorni di cantiere, costo dell’opera 3 milioni e 238mila euro. La prima campanella dovrebbe suonare per l’anno scolastico 2025-2026. È il progetto dellaprimariadi Rho che sorgerà accanto a quella attuale in via Dalmazia. La scuola intitolata all’eroeè uno dei progetti finanziati con i fondi del Pnrr e uno dei tanti cantieri destinati a cambiare il volto della città. "La scuolaè molto legata al territorio – dichiara ...