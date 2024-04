Nasce la nuova Audiradio - Antonio Martusciello è il nuovo presidente | di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 24 aprile 2024) È stato raggiunto finalmente l’obiettivo per cui si lavorava dal 2011. Oggi il comparto delle radio conosce una svolta decisamente storica: abbandona finalmente la struttura di MOC (Media Owner Contract) – ormai totalmente inadeguata dinanzi al processo di convergenza multimediale favorito dalla digitalizzazione dell’intera filiera dei contenuti – per approdare al tanto agognato JIC (Joint Industry Committee), composto da editori (ERA, ex TER) e rappresentanti del mercato (UPA e UNA).la: un passo importante e storico Un risultato, quello ottenuto nelle scorse ore, che si è avuto attraverso l’impegno delle varie componenti del mercato e di Agcom, che ha sempre incentivato il – non più procrastinabile – passaggio al modello del JIC, in forza dei principi di correttezza e trasparenza nella rilevazione degli indici ...