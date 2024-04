Napoli - Marino | Cont - la personalità che ci vuole a Napoli

Ha parla to anche del Napoli e dell’Udinese Pierpaolo Marino , storico dirigente sportivo italiano, a Radio 1 Rai. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’. “Il nostro campionato non è equilibrato da diversi anni, ci sono disparità di fatturati e ricavi, ... Continua a leggere>>

Pierpaolo Marino analizza il post Calzona al Napoli, indicando Gasperini come l’allenatore ideale. Spiega anche perché De Laurentiis non ha mai investito su Centro sportivo e stadio. Pierpaolo Marino ha fatto il punto sul futuro del Napoli a ‘Il Bello del Calcio’ su TV Ovomero, partendo ... Continua a leggere>>

L’ex Napoli Raimondo Marino consiglia Conte per la panchina azzurra: “È l’uomo giusto, verace come i napoletani. Non si farebbe manipolare da ADL, ognuno al suo posto”. Raimondo Marino, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio CRC sostenendo la candidatura di Antonio Conte per la panchina ...

Continua a leggere>>