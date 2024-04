Marino | Ho un nome per il Napoli Centro sportivo? ecco pechè De Laurentiis non lo ha mai costruito

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 23 aprile 2024) Pierpaoloanalizza il post Calzona al, indicando Gasperini come l’allenatore ideale. Spiega anche perché Denon ha mai investito sue stadio. Pierpaoloha fatto il punto sul futuro dela ‘Il Bello del Calcio’ su TV Ovomero, partendo dall’analisi degli errori commessi quest’anno dopo l’addio di Spalletti e Giuntoli. “Scelta Garcia totalmente sbagliata” “La partenza di Spalletti e Giuntoli ha creato vuoti importanti nei riferimenti tecnici. La scelta di Garcia poi è stata completamente sbagliata e ha indirizzato la stagione in negativo.” Gasperini l’ideale per il dopo Spalletti Ma è sul prossimo allenatore chesi è sbilanciato: “Secondo me Gasperini sarebbe l’ideale per il ...