Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5 | chi la sostituisce

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 30 aprile 2024) Personaggi tv. Il passaggio dia “Cinque” era stato considerato un tentativo di invertire il declino degli ascolti, che si era manifestato durante le stagioni precedenti condotte da Barbara d’Urso. Tuttavia, l’operazione non ha portato i risultati sperati ed hanno iniziato a circolare le prime voci su una possibile sostituta della nota conduttrice Mediaset. Scopriamo insieme tutti i dettagli.Leggi anche: Re Carlo, Caprarica svela la verità sulla sua salute: “Come sta” Leggi anche: Flavio Insinna, un ritorno in Tv inaspettato: un altro colpo di scena nella sua carrierada “5”è entrata in scena con l’intento di invertire la tendenza negativa degli ...