Myrta Merlino va a Rete 4 | il nome della sostituta perfetta a Pomeriggio 5

Grandi manovre in vista dei palinsesti autunnali Mediaset. Ai piani alti di Cologno Monzese si ragiona, tra le altre cose, su POMERIGGIO 5 che non sta dando i risultati attesi. La distanza con La Vita in Diretta a volte sfiora i 10 punti. Tanti, troppi e urgono cambiamenti per arginare lo ...

Continua a leggere>>