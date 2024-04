Mondo più insicuro - corre la spesa militare globale Ma l’Europa arranca

Il 2023 è stato un anno di significativo aumento della Spesa militare a livello globale, alimentato dalle crescenti tensioni in diverse regioni del mondo. Il rapporto annuale dell'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri) rivela cifre record, evidenziando una corsa agli ... Continua a leggere>>

La spesa militare globale ha visto il suo Aumento più forte in oltre un decennio nel 2023 , raggiungendo il massimo storico di 2,4 trilioni di dollari. Lo rende noto un nuovo rapporto dello Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri). Secondo il Sipri la spesa militare è ... Continua a leggere>>

L’attacco iraniano ad Israele è stato probabilmente una iniziativa dì segnalazione, una reazione dovuta a seguito dell’attacco israeliano all’ambasciata persiana in Siria. Ciò non ci catapulta direttamente in un allargamento del conflitto ma ci fa capire che le questioni belliche purtroppo ...

Continua a leggere>>