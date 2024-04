Aumento record della spesa militare globale nel 2023 - report

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Laha visto il suopiù forte in oltre un decennio nel, raggiungendo il massimo storico di 2,4 trilioni di dollari. Lo rende noto un nuovo rapporto dello Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri). Secondo il Sipri laè aumentata in tutto il mondo con incrementi particolarmente consistenti in Europa, Medio Oriente e Asia. "E' ai massimi storici e per la prima volta dal 2009 abbiamo visto unin tutte e cinque le regioni geografiche", ha detto il ricercatore Nan Tian del Sipri. Secondo il rapporto, laè aumentata del 6,8% nel: "l'anno ...