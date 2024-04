Dobbiamo aumentare la spesa militare | senza ipocrisie inutili

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’attacco iraniano ad Israele è stato probabilmente una iniziativa dì segnalazione, una reazione dovuta a seguito dell’attacco israeliano all’ambasciata persiana in Siria. Ciò non ci catapulta direttamente in un allargamento del conflitto ma ci fa capire che le questioni belliche purtroppo caratterizzano una nuova normalità che porta tutti gli Stati a rivedere le priorità. La difesa, a lungo dimenticata negli ultimi trent’anni, è tornata a imporsi nel dibattito pubblico. Ciò significa che la politica deve rivedere priorità e bilanci soprattutto in Europa, dove paesi con bassaoggi necessitano di produrre armi e sviluppare tecnologie per non restare scoperti di fronte a minacce presenti e future. Anche perché il sostegno prolungato all’Ucraina ha svuotato gli arsenali di molti paesi e se si vuole proseguire a sviluppare una deterrenza ...