Le ultime sul futuro di Mike Maignan , portiere del Milan , sul suo futuro in rossonero. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Mike Maignan non avrebbe alcuna intenzione di abbassare le sue richieste per il Rinnovo di contratto con il Milan nonostante le ultime ... Continua a leggere>>

2024-04-29 20:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Un altro forfait, ancora per un problemino fisico, l’ennesimo di questi ultimi due anni di carriera al Milan. Mike Maignan non ha preso parte alla sfida che ha aritmeticamente qualificato i rossoneri per ... Continua a leggere>>

milan, maignan preoccupa la Francia: quanti dubbi per l'Europeo. 'Ha bisogno di una nuova preparazione' - Un nuovo infortunio muscolare, l`ennesimo di questa stagione, preoccupa molto per il futuro di Mike maignan. Il portiere del milan si è fermato nell`avvicinamento.

Continua a leggere>>

Infortunati milan, Pioli perde maignan e Loftus-Cheek: i possibili tempi di recupero - Infortunati milan, Pioli perde maignan e Loftus-Cheek: i possibili tempi di recupero dei due rossoneri. ULTIME Non arrivano buone notizie in casa rossonera per questo finale di stagione. Nella giornat ...

Continua a leggere>>

Addio milan, Kjaer non è il solo: in tanti con la valigia in mano - Diversi i giocatori pronti a fare le valigie in casa milan: non solo Kjaer e Giroud, il club rossonero perde alcune pedine importanti ...

Continua a leggere>>