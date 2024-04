Milan - infortuni per Maignan e Loftus-Cheek | ecco quando possono tornare

Milan , Stefano Pioli perde Maignan e Loftus-Cheek per problemi muscolari: torna l’emergenza infortuni. Il dato che fa infuriare Cardinale La stagione del Milan si sta per concludere nel modo in cui è iniziata, ovvero con gli infortuni. Sì, perché dall’inizio del campionato, mister Stefano Pioli ha ... Continua a leggere>>

Gabbia: “milan Per me è come se non fossi mai andato via” - Nel secondo e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo podcast curato e prodotto dal milan ...

Continua a leggere>>

milan, manca l'accordo per il rinnovo di Maignan: la situazione - Uno dei giocatori più importanti del milan è il portiere Mike Maignan, che ha il contratto in scadenza nel 2026 e il rinnovo è lontano.

Continua a leggere>>

Serie B, Novellino: “Sampdoria favorita automatica ai playoff. Catanzaro e Pisa…” - L'ex tecnico di Napoli, Sampdoria e Palermo, Walter Novellino, dice la sua sulla corsa playoff nell'attuale campionato di Serie B ...

Continua a leggere>>