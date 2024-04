Milan - cedere ai tifosi su Lopetegui è un rischio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 aprile 2024) Il passo indietro delrispetto alla scelta di Julencome successore di Stefano Pioli sulla panchina rossonera è clamoroso ma non inedito. Non è la prima volta nella storia del calcio che le pressioni dei, spesso guidati da logiche non del tutto razionali, convincono società e proprietà a cambiare strada. Allenatori, giocatori e anche decisioni politiche cruciali prese e cancellate nel giro di poche ore. Nell'aprile 2021, ad esempio, soffocò così la nascente Superlega travolta dalla protesta di alcuni gruppi di supporter dei club della Premier League che avevano aderito. Qualche volta va bene, talvolta male. Esempi? Col senno del poi non fu un danno per Inter e Juventus non scambiarsi Guarin e Vucinic (gennaio 2014), affare ormai definito e saltato via sms dell'allora presidente nerazzurro Thohir spaventato dalla ...