Milan - i tifosi invocano Conte | il pensiero del clu - l’identikit del prescelto

Calciomercato Milan, a fine stagione Simon Kjaer lascerà il club: i tifosi sognano il centrale del Torino Alessandro Buongiorno “Il contratto scade quest’estate, poi Simon lascerà il Milan. Non c’è alcun dramma per questo. È un addio naturale a un club in cui Simon gioca da più di quattro anni, in ...

In mattinata la Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione in casa Milan per quanto riguarda il nuovo allenatore in vista della prossima stagione. La rosea evidenzia come la rivolta dei tifosi sui social, che hanno utilizzato l’hashtag #Nopetegui e organizzato una petizione per dire no ...

