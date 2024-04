Calciomercato Milan - addio di Simon Kjaer? I tifosi sognano Alessandro Buongiorno

(Di martedì 30 aprile 2024), a fine stagionelascerà il club: iil centrale del Torino“Il contratto scade quest’estate, poilascerà il. Non c’è alcun dramma per questo. È unnaturale a un club in cuigioca da più di quattro anni, in un momento che sembra giusto”. Queste le parole annunciate da Mikkel Beck, agente del difensore danese che confermano le indiscrezioni degli ultimi giorni: dopo 120 presenze tra coppe e campionato, il capitano della Danimarca saluterà i compagni a fine stagione. Ecco che allora, in estate, la dirigenza rossonera si butterà a capofitto sulper andare a trovare un degno sostituto. ...

