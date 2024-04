Meteo Toscana Primo maggio - allerta gialla per pioggia su tutta la Regione

I turisti in continuano a scegliere la Toscana: le stime per il lungo weekend del 1° Maggio parlano di circa 500 mila pernottamenti, ma il tasso di occupazione delle strutture disponibili on line si ferma al 79%, ben 4 punti in meno rispetto al valore rilevato nello stesso periodo dello scorso ... Continua a leggere>>

Firenze, 1 maggio 2024 – Dai cortei ai concerti, sono tanti gli appuntamenti in Toscana per il Primo maggio, e non mancheranno i concerti gratuiti. I concerti gratuiti A Capannori, in Lucchesia, torna il concertone promosso dal Comune in collaborazione con la Regione Toscana. A salire sul ...

Continua a leggere>>