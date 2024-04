Cortona - dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Arezzo, 30 aprile 2024 – Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno inda mercoledì 1fino al 30 di settembre. Per la Ztl Rossa il varco sarà attivo dalle ore 10:00 alle ore 4:00, mentre per la Ztl Gialla l’attivazione del varco andrà dalle ore 10:00 alle ore 15:00 e dalle ore 16:00 alle ore 4:00.