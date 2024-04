Mercedes chiude trimestre con un utile in calo a 3 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Il gruppoBenz ha chiuso il primodell'anno con unnetto indel 25% a 3,02di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato undel 4% dei ricavi a 35,87e un risultato operativo in ribasso del 30% a 3,86. In controtendenza il flusso di cassa, salito del 3% a 2,3, mentre gli investimenti in in ricerca e sviluppo si sono ridotti dell'11% a 2,19. "Il gruppo - spiega il responsabile finanziario del consiglio di gestione Harald Wilhelm - ha realizzato una solida crescita del flusso di cassa grazie al nostro approccio disciplinato al mercato, ai nostri prodotti di pregio e nonostante un contesto di volatilità economica e di sfide esterne". ...