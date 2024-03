Il Tesoro colloca 8 | 25 miliardi di Btp | tassi in calo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilhato in asta 8,25di Btp e 1,5di CCTeu coninrispetto alle precedenti operazioni. In dettaglio è stata assegnata la terza tranche da 3,5di Btp a 5 anni, con un rendimento del 3,21% indi 21 punti.ta anche l'undicesima tranche dei Btp a 7 anni per 1,25con un tasso del 3,24% e la terza tranche dei Buoni dela 10 anni, anche in questo caso da 3,5, con un tasso del 3,67% indi 24 punti base. Infine i CCTeu indicizzati a 8 anni, in asta per 1,5, hanno ottenuto un tasso del 5,10% in ribasso di 11 punti.