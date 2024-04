L' utile primo trimestre Wells Fargo a 4 | 6miliardi in calo del 7%

(Di venerdì 12 aprile 2024)ha registrato unnetto di 4,6 miliardi di dollari neldi quest'anno, indell'7% rispetto allo stesso periodo del 2023. I ricavi della banca hanno raggiunto i 20,9 miliardi di dollari (contro i 20,2 previsti dagli analisti), in aumento dello 01% rispetto all'anno scorso.

Nella giornata delle buone notizie in casa Inter non c’è solo l’assoluzione di Francesco Acerbi dall’accusa di frasi razziste. Ai piani alti di Viale della Liberazione, infatti, si sorride anche ... (sport.quotidiano)

Il Napoli ha chiuso il Bilancio 2022/23 con un Utile record di quasi 80 milioni, primo in Italia e quarto in Europa . Notizie calcio Napoli – Il calcio europeo si è fermato ad ammirare i conti del ... (napolipiu)

BlackRock: +36% utile I trim a 1,57 mld $, asset gestiti +15% a record 10.472 mld - L'utile netto adjusted e' salito del 23% a 1,473 miliardi ... La crescita organica delle attivita' e delle commissioni ha accelerato a fine trimestre e la raccolta netta del primo trimestre e' stata ...borsaitaliana

Jp Morgan, 13,4 miliardi di utile nel trimestre (+6%) - Nel primo trimestre Jp Morgan Chase ha registrato ricavi per 41,93 miliardi di dollari (+9%) e un utile netto di 13,42 miliardi (+6%) sopra il consensus degli analisti. (ANSA) ...ansa