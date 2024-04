Maxi-sgravi fiscali per chi assume giovani - donne e disoccupati al sud

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 aprile 2024 – Chiràda più di 24 mesi, non pagherà i contributi. Lo prevede il decreto legge coesione, approvato dal Consiglio dei ministri. Nel comunicato di Palazzo Chigi, si spiega che l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per i, con età inferiore a 35 anni, avrà un limite massimo di 500 euro mensili per 2 anni, nelle regioni della Zona economica speciale unica del Mezzogiorno, anche degli over 35da almeno ventiquattro mesi. Il decreto prevede inoltre un bonusin favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile, ...

