Decreto 1° maggio - sgravi di 2 anni alle aziende per assumere giovani e donn - detassazione premi di produzione e bonus 13esime

Spunta anche un Bonus badanti , nel decreto Pnrr approvato oggi in Consiglio dei ministri. Si tratta di uno sconto sui contributi previdenziali ed assicurativi fino a 3.000 euro annui per chi assume o regolarizza assistenti di over 80 . Il Bonus , di fatto una decontribuzione, vale al massimo per due ...

L'indennità di 100 euro è a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico

Meloni incontra i sindacati, in Cdm misure sul lavoro e bonus tredicesime - Bonus per le assunzioni di giovani, donne e lavoratori svantaggiati, con sgravi per due anni. E un'indennità di 100 euro a gennaio prossimo per i dipendenti con redditi fino a 28mila euro. La premier ...

Governo, in Cdm le misure a sostegno di lavoratori e occupazione - Maxi-sgravi del 120% per 2 anni a chi assume giovani, donne e alcune categorie di lavoratori svantaggiati. E per sostenere le attività al Sud. Sono alcune delle misure presentate ai sindacati a ...

Bonus assunzioni e indennità di 100 euro ma per pochi: cosa c'è nel decreto Coesione all'esame del Consiglio dei ministri - Oggi il consiglio dei ministri Bonus per le assunzioni di giovani, donne e lavoratori svantaggiati, con sgravi per due anni, a cui si aggiunge un'indennità di 100 euro a gennaio prossimo per i ...

