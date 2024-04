Uno dei principali protagonisti della cavalcata vincente dell’Inter è stato Nicolò Barella. Stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti in circolazione e un punto fermo anche della Nazionale italiana di Luciano Spalletti. Massimo Mauro , ex calciatore e commentato, ha esaltato il calciatore ... Continua a leggere>>

mauro ha visto in barella qualcosa che altri non vedono: “Non fatico a dire che è come Iniesta” - L'opinione dell'ex calciatore sul centrocampista dell'Inter solleva perplessità: "Se barella cresce ancora dal punto di vista caratteriale ha nulla ...

Continua a leggere>>

BAYERN MONACO - Kimmich: "Barcellona e Real Madrid su di me Voglio prima parlarne con il club" - Joshua Kimmich potrebbe trasferirsi in Spagna. In molti vedono il difensore tedesco con la maglia del Barcellona o del Real Madrid, tuttavia il giocatore del Bayern Monaco non ha intenzione di andarse ...

Continua a leggere>>

PRESSING - mauro: "Se barella migliora caratterialmente non ha niente da invidiare ad Iniesta" - Massimo mauro, ex calciatore di Napoli e Milan, ora opinionista Tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Pressing', in onda su Mediaset: "barella è migliorato molto sotto il punto di vista caratteria ...

Continua a leggere>>