Mauro | «Inter | un solo gol un peccato! Su Barella ecco cosa vi dico»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nel post partita di-Atletico Madrid, negli studi di Mediaset, Massimoha commentato la vittoria dell’di Simone Inzaghi ai danni del Cholo Simeone. PIÙ GOL – Nel corso del post gara dopo la vittoria dell’sull’Atletico Madrid, l’ex giocatore e ora opinionista Massimoha commentato la gioia dei nerazzurri al triplice fischio di San Siro. Queste le sue parole: «L’allenatore conta tanto. L’Atletico ha tenuto palla, ma creare tutte quelle occasione per l’e far ungol è un peccato. Oggiè stato stratosferico. E poi era sempre pronto a recuperare qualche errore di qualche compagno. Calhanoglu nel primo tempo ha fatto fatica, forse giustamente anche per questo Inzaghi ha sottolineato la prova del centrocampo. Nel ...

