Mattia Giani - recuperata la partita interrotta dopo il malore improvviso La sua squadra perde e retrocede in Promozione

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Castelfiorentino,del campionato di Eccellenza fiorentino, non è riuscita a salvarsi dalla retrocessione. Il 24 aprile la formazione di cui faceva parte, il giocatore morto all’ospedale Careggi di Firenzeaver accusato unin campo, è scesa in campo contro il Lanciotto Campi per concludere il match del 14 aprile scorso, interrotto al 14esimo minutola tragedia che ha colpito il 26enne. Ma una sola rete degli avversari ne ha decretato la sconfitta e il ritorno in. Lo stadio in cui si è giocato il recupero non era lo stesso nel qual si era disputata la gara del 14 aprile. Troppo difficile tornare al “Ballerini” di Campi Bisenzio, così laè stata ...

Manovre salvavita da imparare già a scuola - La morte del giovane calciatore mattia giani ricorda l’importanza delle tecniche di rianimazione. Questa competenza va diffusa fra la popolazione, anche perché oltre il 70% degli arresti cardiaci avvi ...

mattia giani, spunta il video della partita: dal fischio d'inizio ai soccorsi. «Importante per far luce sulla sua morte in campo» - La morte di mattia giani ancora al centro delle indagini. In aiuto ai carabinieri è spuntato un video della partita Lanciotto-Castelfiorentino dello scorso 14 aprile, durante la quale ...

