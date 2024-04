Mattia Giani - spunta il video della tragedia in campo | Fondamentale per fare chiarezza sulla morte

La morte di Mattia Giani ancora al centro delle indagini. In aiuto ai carabinieri è spunta to un video della partita Lanciotto-Castelfiorentino dello scorso 14 aprile, durante la quale il... Continua a leggere>>

Mattia giani, spunta il video della partita: dal fischio d'inizio ai soccorsi. «Importante per far luce sulla sua morte in campo» - La morte di Mattia giani ancora al centro delle indagini. In aiuto ai carabinieri è spuntato un video della partita Lanciotto-Castelfiorentino dello scorso 14 aprile, durante la quale ...

DE ROON, Con la Viola doppio record per l'olandese - Entrando nel dettaglio della gara di stasera e valutando i possibili protagonisti, spunta un nome "nascosto" tra le fila bergamasche: quello di Marten De Roon. Nonostante la folta scelta ...

Mancini e la dedica a Mattia giani: "Sono commosso, ho cercato di fare un gesto per lui" - Il difensore della Roma segna il gol del vantaggio giallorosso e scoppia in lacrime 'Ciao Mattia, per sempre con noi' questa la dedica di Gianluca Mancini a Mattia giani - ragazzo del Castelfiorentino ...

