Mattia Giani - spunta il video della partita | cosa si vede

La procura di Firenze sta ancora indagando sulla morte di, il giovane calciatore che ha avuto un malore durante laLanciotto-Castelfiorentino dello scorso 14 aprile 2024. I carabinieri hanno acquisito ildi quella, che potrebbe essere utile per capire cos'è successo veramente in quel campo da calcio. Il materiale verrà usato ai fini dell'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla procura. Ildell'ultimadiIlè stato girato da un operatore ...