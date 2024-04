Mattarella - strade divise Nord-Sud sarebbe un danno per tutti

(Di martedì 30 aprile 2024) "Lo sviluppo della Repubblica ha bisogno del rilancio del Mezzogiorno. E' appena il caso di sottolineare come una crescita equilibrata e di qualità del Sud d'Italia assicuri grande beneficio all'intero territorio nazionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioparlando dalla Calabria in vista della Festa del Lavoro. "Una separazione delletra territori dele territori del Meridione - ha aggiunto - recherebbe gravi danni agli uni e agli altri". Le parole del capo dello Stato sono state sottolineate da un applauso.

G7 a Borgo Egnazia: appaltati i primi lavori di rifacimento delle strade nel brindisino - G7 - Partono i lavori per la messa in sicurezza delle strade provinciali in vista del G7 che si terrà a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno. Domani, martedì 30 aprile, prenderà il via l'attuazione dei p ...

