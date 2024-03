Quirinale | Mattarella riceve al Colle vertici Autostrade per l' Italia

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Qualche volta ho come l'impressione che qualcuno pensi ancora allo Statuto Albertino in cui, come è noto, veniva affidata la ... (liberoquotidiano)

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Vorrei cogliere l'occasione" per "far notare che frequentemente il presidente della Repubblica viene invocato con difformi e ... (liberoquotidiano)

Mattarella: “Libertà di stampa è fondamentale, è tutelata in modo indiscutibile dalla Costituzione”: Il presidente della Repubblica sente di ribadirlo nel corso di un incontro al Quirinale con i vertici di Casagit. Sergio Mattarella precisa anche il proprio ruolo rispetto alle leggi sottoposte alla ...repubblica

Mattarella: “Il presidente non è un sovrano: quando promulga una legge fa il suo dovere, non la condivide”: «Quando il Presidente della Repubblica promulga una legge, non fa propria la legge, non la condivide, fa semplicemente il suo dovere». Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella parlando ai vertici ...msn

Mattarella, fortunatamente il presidente non è un sovrano: "Quando il Presidente della Repubblica promulga una legge, non fa propria la legge, non la condivide, fa semplicemente il suo dovere". Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella parlando ai vertici ...quotidiano