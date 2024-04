Saman Abbas - le motivazioni della sentenza di ergastolo per i suoi assassini | il ruolo fondamentale della madre

(Di martedì 30 aprile 2024) A tre anni esatti dalla mortediciottenne di origini pakistane,, pubblicate le. Condanna per i genitori e lo zio. Il femminicidio è avvenuto a Novellara, Reggio Emilia, nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio. Nelle oltre 600 pagine di motivazione, sono diversi i colpi di scena. Anzitutto, emerge la chiara difformità dal movente inizialmente ipotizzato. La ragazza non fu uccisa per essersi ribellata al matrimonio combinato dai genitori. Ma, in generale, per la sua condotta di vita che li avrebbe “disonorati”. E a compiere l’assassino sarebbe stata proprio la, condannata all’in contumacia.Leggi anche: Iran, la storia di Nika Shakarami, violentata e uccisa a ...

