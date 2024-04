Lavori alla stazione - la Freccia orobica partirà da Brescia

(Di martedì 30 aprile 2024) DAL 9 GIUGNO . Disagi in vista per i passeggeri bergamaschi che ogni anno utilizzano il collegamento ferroviario con la Romagna.

Bergamo – Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di potenziamento della stazione di Bergamo al raggruppamento di imprese costituito da Francesco Comune e Vitali.

BERGAMO. Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione al raggruppamento di imprese costituito dal gruppo Vitali e Francesco Comune. Continua a leggere>>

Al fine di completare l'installazione dell'area di cantiere per consentire i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza tra Magliano Sabina e Attigliano, dalle 23 di oggi (lunedì 29) alle 5 di domani (martedì 30 aprile), chi percorre la A1 Milano-Napoli da Roma verso Firenze, dovrà uscire

Restyling in centro città. Mezzo milione sul tavolo - Nuovi arredi e aree verdi nell’area fra municipio e stazione del metrò. Il bando aggiudicato, le aree consegnate alle imprese: cantieri a breve. .

Via ai lavori nei parchi. Si comincia dal 'Pinacoli' - GUALDO TADINO – Il Comune investe oltre mezzo milione di euro per gli spazi verdi in diverse zone del territorio, nella convinzione – afferma l'assessore all'ambiente Paola Gramaccia (nella foto) –

lavori in autostrada. Attenzione alle chiusure - Autostrade chiude alcuni rami di allacciamento sulla A1 e A11 per manutenzione delle barriere di sicurezza. Chiusure programmate per il 2-3 e 3-4 maggio. Consigliate deviazioni specifiche.

