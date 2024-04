L’attore francese Gérard Depardieu sarà processato a 0ttobre per due aggressioni sessuali

Gérard Depardieu è considerato una delle icone del cinema francese per la sua versatilità. Allo stesso tempo è un personaggio discusso per la natura spesso preda degli eccessi, enogastronomici e non solo. L’attore nasce il 27 dicembre 1948 a Châteauroux, in Francia, da Anne Jeanne Josèphe “la ... Continua a leggere>>

Gérard Depardieu fermato dalla polizia, è accusato di violenza sessuale. L'attore francese, 75 anni, sarebbe stato messo in custodia in una stazione di polizia di Parigi in seguito alle accuse di aver molestato due donne dello staff di produzione su diversi set cinematografici. L'attore, noto per

