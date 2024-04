Gerard Depardieu | accuse di violenza sessuale e ombre sul cinema francese

Gérard Depardieu è stato arrestato dalla polizia parigina con l’accusa di violenza sessuale e molestie. Oggi, lunedì 29 aprile 2024, l’attore è stato posto in stato di fermo in attesa dell’interrogatorio, che dovrebbe avere luogo nelle prossime ore. Le accuse riguardano due casi di presunte ... Continua a leggere>>

L'attore Gerard Depardieu è in custodia cautelare in un carcere di Parigi a causa delle accuse di molestie sessuali mosse da due donne, una di 24 e un'altra di 53 anni. Un una lettera inviata a Le Figaro, ha smentito del tutto le accuse: "Mai e poi mai ho abusato di una donna" . Gerard Depardieu ... Continua a leggere>>

Gérard Depardieu è considerato una delle icone del cinema francese per la sua versatilità. Allo stesso tempo è un personaggio discusso per la natura spesso preda degli eccessi, enogastronomici e non solo. L’attore nasce il 27 dicembre 1948 a Châteauroux, in Francia, da Anne Jeanne Josèphe “la ...

Continua a leggere>>