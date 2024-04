Fermato dalla polizia Gérard Depardieu - la terribile accusa sull’attore francese

(Di lunedì 29 aprile 2024), èto di violenza sessuale. L’attore, 75 anni, sarebbe stato messo in custodia in una stazione didi Parigi in seguito alle accuse di aver molestato due donne dello staff di produzione su diversi set cinematografici. L’attore, noto per i suoi ruoli nei film di successo Green Card e L’ultimo metrò, ha negato con forza tutte le accuse a suo carico. Una fonte investigativa ha dichiarato al MailOnline: “Il signorè stato convocato oggi in una stazione didi Parigi ed è attualmente in custodia. >> “Addio anche a te”. Lutto per tv e cinema, l’attrice se ne va a 29 anni: l’annuncio della famiglia “È stato interrogato su due presunte ...

Gérard Depardieu è in stato di fermo: l'attore francese più noto al mondo, noto per la sua esuberanza e simbolo degli abusi sessuali che hanno provocato una vera e... Continua a leggere>>

Gérard Depardieu è in stato di fermo: l'attore francese più noto al mondo, noto per la sua esuberanza e simbolo degli abusi sessuali che hanno provocato una vera e... Continua a leggere>>

Può un semplice tatuaggio scatenare i benpensanti e soprattutto la polizia ? Se ci riferiamo a quanto è accaduto al 60enne ed ex barista Richard Hart la risposta è sì. Quattro ore e meno di 70 dollari è il tempo speso e la cifra dall’ uomo per avere un tatuaggio enorme su tutto il petto che ... Continua a leggere>>

Gerard Depardieu, età, carriera, vita privata: chi è l'icona del cinema francese convocato dalla polizia per violeza sessuale - È stato convocato questa mattina (29 aprile) in commissariato in vista della decisione di porlo in stato di fermo in relazione alle accuse di violenze sessuali lanciate nei suoi confronti da due donne ...

Continua a leggere>>

Roma, trovati due quadri dal valore di 170 mila euro rubati in Spagna - La polizia di Stato di Roma ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto due cittadini di origine sudamericana, di 42 e 49 anni, perché gravemente indiziati del reato di ricettazione.

Continua a leggere>>

“Copra quel tatuaggio osceno o la arrestiamo”, la curiosa storia di un uomo fermato dalla polizia mentre era in vacanza in Spagna - Può un semplice tatuaggio scatenare i benpensanti e soprattutto la polizia Se ci riferiamo a quanto è accaduto al 60enne ed ex barista Richard Hart la risposta è sì. Quattro ore e meno di 70 dollari ...

Continua a leggere>>