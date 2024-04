Lainate - la villa confiscata alla malavita diventa la nuova sede della protezione civile

(Di lunedì 22 aprile 2024)(Milano), 22 aprile 2024 – Il gruppo comunale didiha una. Si tratta di una grandein via Varese 3 (angolo via Bergamo)criminalità organizzata che dopo qualche intervento di manutenzione e tinteggiatura è stata restituita al mondo del volontariato locale. Qui oltreoperativa, al primo piano ci sono spazi a disposizione anche di altre associazioni del territorio. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Andrea Tagliaferro, i volontari e Sara Bettinelli, consigliera delegata...

