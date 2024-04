Villa Litta di Lainate riapre al pubblico con visite guidate ed eventi

(Di mercoledì 24 aprile 2024)(Milano) – Ripartono sabato 27 aprile in coincidenza con l'edizione di primavera di "Ville aperte in Brianza" lee diculturali aVisconti Borromeodi. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, l'edizione primaverile di Ville aperte in Brianza 2024 avrà come tema "Trame di bellezza", sarà un viaggio nel tempo alla scoperta delle ville di delizia costruite tra il XVI e il XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza fra sale affrescate, passaggi nascosti, giardini e parchi secolari impreziositi da fontane e serre. Aaccompagnati dai volontari dell'associazione Amici dila visita passa ...

Il Salone dei record: istantanee, dati e "the best of" di una settimana no - stop: ... un servizio di piatti da tavola disegnato dall'architetto come parte integrante della villa di ... E ancora: Palazzo Litta, dove si sono affiancati progetti diversi come "Under the willow tree" di Sara ...

Fuorisalone, dimore storiche aperte per la settimana del design: Villa Bagatti Valsecchi, dimora estiva della nobile famiglia, è invece un esempio di architettura ... Nel distretto delle 5 vie, cuore antico del centro di Milano, si trova Palazzo Litta, gioiello del ...