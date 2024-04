(Di martedì 30 aprile 2024) Un progetto dirivolto a tutti gli studenti italiani quello nato dalla collaborazione tra Automobile Club d’Italia, Ministero dell’Istruzione e Polizia di Stato e presentato nei giorni scorsi al Centro di Guida Sicura di Vallelunga il Piano. I primi a “testare“ i contenuti del nuovo corso sono stati 650 studenti delle scuole primarie e secondarie di Roma, di fronte al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, e il direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato il prefetto Renato Cortese. Il piano propone un percorso educativo continuo, dalla scuola primaria a quella secondaria di primo e secondo grado, con laboratori didattici per sensibilizzare i ragazzi sulle cause degli incidenti stradali e sull’importanza della tutela degli utenti deboli della strada. "Gli ...

Figline e Incisa Valdano (Fi), 26 aprile 2024 – In discoteca ci si diverte e si balla, ma senza dimenticare che poi nel rimettersi alla guida bisogna rispettare le regole per se stessi e per gli altri. L' iniziativa accolta d allo Strix Mulino Disco di Figline , nata dalla collaborazione tra ACI ...

Il Ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir è rimasto ferito in un incidente d'auto mentre lasciava la scena dell'attacco a Ramle. Il suo veicolo si è ribaltato, ma è stato estratto con ferite intermedie. È stato portato in ospedale per accertamenti.

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir , è stato coinvolto in un incidente stradale nella sera del 26 aprile dopo aver lasciato il luogo dell'attentato a Ramla, dove aveva fatto un sopralluogo. l'auto su cui viaggiava con la figlia e l'autista si è ribaltata , scrivono i ...

La sicurezza stradale si studia in classe - Sfruttando le tecnologie più avanzate per sperimentare in sicurezza le situazioni pericolose che si possono verificare su strada, viene così promossa l'adozione di comportamenti corretti e rispettosi

Scontro sulla Lamporecchiana. Il 21enne è ancora grave: "Una strada maledetta" - Le condizioni del giovane centauro ricoverato domenica al San Giuseppe dopo lo scontro con un'auto sulla Lamporecchiana restano gravi: stando a quanto si apprende, i medici non hanno ancora sciolto la ...

'Passo delle radici', lavori di sicurezza e senso unico - A Sestola, tratto della strada provinciale chiuso per cedimento scarpata. Senso unico alternato con semaforo fino al ripristino. Progetto di messa in sicurezza in corso.

