Israele - il ministro della Sicurezza Ben Gvir coinvolto in un incidente stradale | l’auto su cui viaggiava con la figlia si è ribaltata

Il Ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir è rimasto ferito in un incidente d'auto mentre lasciava la scena dell'attacco a Ramle. Il suo veicolo si è ribaltato, ma è stato estratto con ferite intermedie. È stato portato in ospedale per accertamenti. Continua a leggere>>

“Il Green Deal per me è stato importante in tempi di pace, ora sembra che le priorità siano diverse“. Così Roberto Cingolani, ex ministro della transizione ecologica nel governo Draghi e ora ad di Lonardo, partecipando al Forum sulla sicurezza e la difesa in Europa. Pur sottolineando che in ...

Continua a leggere>>