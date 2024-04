In discoteca con la sicurezza stradale | iniziativa allo Strix Mulino di Figline

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024)e Incisa Valdano (Fi), 26 aprile 2024 – Inci si diverte e si balla, ma senza dimenticare che poi nel rimettersi alla guida bisogna rispettare le regole per se stessi e per gli altri. L’accolta dDisco di, nata dalla collaborazione tra ACIValdarno, polizia municipale die Incisa e lo stesso locale, vuole proprio insegnare a divertirsi ine con la testa sulle spalle. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani, in particolare i neo patentati, sui rischi legati all’associazione tra guida e abuso di alcolici e sostanze stupefacenti. Tanti ragazzi, guidati dagli esperti di Aci e della polizia, hanno potuto effettuare delle prove (a piedi) su ...