Dimissioni in blocco dei consiglieri Si apre la crisi | fine della legislatura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024)in. Si è chiusa così, ieri all’ora di pranzo, la 30esimaa San Marino. Non un fulmine a ciel sereno. Anzi, unaannunciata ormai da settimane. Il valzer delleè partita lunedì sera. A uno a uno e fino alla mattinata di ieri, tutti i gruppi consiliari (in realtà sarebbero bastati anche solo 30dimissionari) hanno messo la parolando di fatto la. Che condurrà al termine anticipato di qualche mese. I prossimi passi sono chiari. Ora toccherà ai Capitani Reggenti emanare il decreto di scioglimento del Consiglio grande e generale e fissare la data delle elezioni anticipate. Nel momento in cui quel decreto sarà realtà, ...