L' ultima plenaria della legislatura - il nuovo Patto di Stabilità e le sanzioni all' Iran

(Di domenica 21 aprile 2024) Next, la newsletter di Europa Today che ogni domenica mattina vi racconta cosa succederà nella settimana europea a venire, a cura Alfonso Bianchi e Francesco Bortoletto (per commenti, suggerimenti o critiche scrivete ad [email protected] ).In cima all’agendaall'–...

Imballaggi, Pac, ecodesign, rider. Il ricco menù dell’ultima plenaria del Parlamento Ue prima delle elezioni - Bruxelles - Sarà "un nuovo record" per il Parlamento Ue, una maratona per chiudere quanti più dossier legislativi possibile prima ...eunews

Pe prepara 'maratona legislativa', all'ultima plenaria 89 testi - I lavori dell'ultima plenaria della legislatura dell'Eurocamera, previsti per la settimana prossima a Strasburgo, promettono di trasformarsi in una vera e propria 'maratona legislativa'. (ANSA) ...ansa

Banche, la garanzia sui depositi slitta al prossimo Parlamento Ue. In arrivo invece l’ok sulla gestione delle crisi - La commissione Econ del Parlamento Ue dice sì al testo. Ma non andrà in plenaria. Ci sarà così tempo per miglioramenti. In arrivo invece l’ok sulla gestione delle crisi (Cmdi) ...milanofinanza